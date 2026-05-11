Siapa Pemilik Antangin yang Sponsori Pembalap Veda Ega Pratama di Moto3 2026 Prancis?

JAKARTA - Siapa pemilik Antangin yang sponsori pembalap Veda Ega Pratama di Moto3 2026 Prancis? Pembalap Indonesia, Veda Ega Pratama berhasil finis di posisi keempat pada ajang Kejuaraan Dunia Moto3 Prancis 2026 di Sirkuit Bugatti, Le Mans, Prancis, Minggu 10 Mei 2026 sore WIB.

Pemilik Antangin

Di balik hasil yang diraih Veda di ajang Moto3 2026 Prancis, menarik untuk diketahui pemilik Antangin. Sebab, Antangin resmi menjadi sponsor pribadi pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama, di ajang Moto3 2026, ditandai dengan logo yang menempel di helmnya jelang seri Prancis. Dukungan ini memperkuat posisi Veda sebagai pembalap potensial dengan dukungan sponsor asli Indonesia, bergabung bersama MS Glow For Men.

“Sangat senang menyambut @antangin_id sebagai sponsor pribadi baru saya. Senang memulai perjalanan baru ini bersama dan bersyukur atas kepercayaan dan dukungannya, saya akan memberikan yang terbaik untuk tahun 2026 yang hebat!,” tulis Veda di akun Instagramnya pribadinya @veda_54 seperti dikutip, Jakarta, Senin (11/5/2026).

Akun Instagram Antangin @antangin_id pun memberi semangat kepada Veda Ega Pratama. "Selamat datang, Veda Pratama di keluarga Antangin. Pejuang lintasan dengan semangat tanpa henti, siap melaju membawa energi baru bersama kami. Karena setiap perjuangan di trek butuh fokus, keberanian dan angin segar untuk terus melaju. Wes ewes emes bablas angine," tulisnya.

Antangin adalah merek obat herbal asli Indonesia diformulasikan untuk meredakan gejala masuk angin seperti mual, perut kembung, meriang, pusing, dan capek-capek. Antangin diproduksi oleh PT Deltomed Laboratories. Perusahaan ini dirintis oleh Purwanto Rahardjo pada tahun 1976 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dan kini dikelola oleh generasi penerusnya, salah satunya adalah Mulyo Rahardjo sebagai Managing Director.