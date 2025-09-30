65% Perusahaan di Asia Tenggara Sudah Adopsi AI

JAKARTA - Di tengah persaingan bisnis yang semakin kompetitif, dunia HR kini memasuki babak baru dalam transformasi digital.

Perusahaan tidak lagi hanya perlu mengotomatisasi proses, tetapi juga wajib memanfaatkan Artificial Intelligence (AI) untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi biaya, dan retensi talenta terbaik.

Studi dari Kearney dan McKinsey menunjukkan bahwa 65% perusahaan di Asia Tenggara sudah mengadopsi AI, dengan potensi kontribusi hingga USD1 triliun terhadap PDB pada tahun 2030.

Namun, 80% dari mereka masih di tahap awal implementasi. Ini menjadi peluang besar bagi perusahaan di Indonesia untuk bergerak lebih cepat. Perusahaan yang sukses memanfaatkan AI telah meningkatkan produktivitas hingga 40% dan 92% di antaranya berencana menambah investasi AI dalam tiga tahun ke depan.

Sementara, pada tahun 2025, Mekari Talenta mencatat bahwa pemanfaatan fitur AI meningkat dua kali lipat secara tahunan (year-to-date). Pengguna terbesar berasal dari industri real sector, professional services, dan trading.

Perusahaan-perusahaan yang menggunakan talenta AI melaporkan, proses rekrutmen 30% lebih cepat dengan candidate scoring.

Kemudian, penurunan kecurangan absensi, mendasari kedisiplinan dan produktivitas karyawan secara keseluruhan hingga berdampak pada efisiensi biaya operasional HR dan dukungan AI membantu penilaian kinerja karyawan secara maksimal demi retensi yang lebih baik untuk karyawan berpotensi tinggi melalui prediksi turnover.

“AI di Mekari Talenta dirancang bukan hanya untuk otomatisasi, tapi juga sebagai HR leaders strategic partner untuk empower people’s growth. Kami mengukur dampak setiap fitur terhadap produktivitas, biaya, dan pertumbuhan bisnis, sehingga dapat membantu HR mengoptimalkan seluruh siklus karyawan, dari rekrutmen hingga retensi,” kata Head of Business Mekari Talenta Stevens Jethefer.