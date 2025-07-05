Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Daftar Perusahaan Terkenal Dunia yang Terlibat Genosida Israel ke Palestina

Najma Aulia Taufik , Jurnalis-Sabtu, 05 Juli 2025 |01:27 WIB
Daftar Perusahaan Terkenal Dunia yang Terlibat Genosida Israel ke Palestina
Daftar Perusahaan Terlibat Genosida Israel ke Palestina (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Daftar perusahaan terkenal dunia yang terlibat genosida Israel ke Palestina. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) resmi merilis laporan bertajuk From Economy of Occupation to Economy of Genocide yang mengungkap ratusan perusahaan internasional terlibat dalam genosida yang dilakukan Israel di Gaza. 

Laporan yang dirilis oleh Pelapor Khusus PBB untuk Palestina, Francesca Albanese, menyebut keterlibatan perusahaan-perusahaan ini dalam bentuk dukungan militer, teknologi, energi, agribisnis, hingga pariwisata.

Laporan tersebut dipublikasikan melalui situs resmi PBB pada Jumat, (4/7/2025).

PBB menyebut bahwa perusahaan-perusahaan besar itu telah memperoleh keuntungan dari pendudukan ilegal dan kekerasan sistematis terhadap Palestina.

"Keterlibatan yang terungkap dalam laporan ini hanyalah puncak gunung es," tulis Francesca dalam laporan itu.

1. Sektor Militer

Beberapa perusahaan besar di bidang pertahanan seperti Lockheed Martin (AS) dan Leonardo S.p.A (Italia) menyediakan jet tempur F-35 dan F-16 yang digunakan Israel untuk mengebom Gaza. 

 

