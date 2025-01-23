Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Intip Potensi Bisnis AI di Indonesia

Nanda Surya Shadan , Jurnalis-Kamis, 23 Januari 2025 |22:27 WIB
Intip Potensi Bisnis AI di Indonesia
Bisnis AI di Indonesia (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Perusahaan Data dan AI Databricks mengumumkan rencananya untuk memperluas investasi di kawasan Asia Tenggara (Asean). Salah satunya ke Indonesia.


1.    Penggunaan AI


Seiring dengan maraknya penggunaan AI generatif, berbagai perusahaan di Indonesia semakin menyadari bahwa pemanfaatan data dapat meningkatkan daya saing dan menghasilkan inovasi baru, terutama dalam menghadapi persaingan ekonomi digital. 


Ekspansi bisnis Databricks merupakan tonggak penting perusahaan dan merupakan komitmen untuk mendukung pertumbuhan bisnis di kawasan ASEAN. 


2.    Investasi di Indonesia


Head for Partner Management, ASEAN, AWS, Kirsten Gilbertson pihaknya mendukung ekspansi Databricks ke Indonesia yang memperkuat investasi AWS sebesar Rp71 triliun di Wilayah Asia Pasifik (Jakarta) AWS. 

 

