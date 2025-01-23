Intip Potensi Bisnis AI di Indonesia

JAKARTA - Perusahaan Data dan AI Databricks mengumumkan rencananya untuk memperluas investasi di kawasan Asia Tenggara (Asean). Salah satunya ke Indonesia.



1. Penggunaan AI



Seiring dengan maraknya penggunaan AI generatif, berbagai perusahaan di Indonesia semakin menyadari bahwa pemanfaatan data dapat meningkatkan daya saing dan menghasilkan inovasi baru, terutama dalam menghadapi persaingan ekonomi digital.



Ekspansi bisnis Databricks merupakan tonggak penting perusahaan dan merupakan komitmen untuk mendukung pertumbuhan bisnis di kawasan ASEAN.



2. Investasi di Indonesia



Head for Partner Management, ASEAN, AWS, Kirsten Gilbertson pihaknya mendukung ekspansi Databricks ke Indonesia yang memperkuat investasi AWS sebesar Rp71 triliun di Wilayah Asia Pasifik (Jakarta) AWS.