Rekrutmen Mitra Statistik BPS 2026 Dibuka: Ini Jadwal, Syarat hingga Cara Daftarnya

JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) membuka lowongan kerja rekrutmen menjadi mitra statistik BPS 2026. Mitra statistik adalah individu yang membantu BPS dalam pelaksanaan kegiatan sensus dan survei statistik nasional, termasuk Sensus Ekonomi 2026.

Rekrutmen mitra statistik BPS 2026 dibuka sejak 8 Mei 2026. Rekrutmen mitra statistik BPS 2026 tersebar di hampir seluruh provinsi Indonesia.

Pendaftaran rekrutmen mitra statistik BPS 2026 dilakukan secara online melalui aplikasi Sobat BPS maupun laman resmi BPS di https://mitra.bps.go.id/. Seluruh tahapan seleksi juga dilaksanakan secara online dan tidak dipungut biaya.

Jadwal Rekrutmen Mitra Statistik BPS 2026

- Registrasi dan lengkapi profil 8-11 Mei 2026

- Seleksi administrasi 8-12 Mei 2026

- Tes kompetensi 13-18 Mei 2026

- Seleksi akhir 15-19 Mei 2026

- Submit pakta integritas 20-22 Mei 2026

- Pengumuman hasil 23-25 Mei 2026

Syarat Rekrutmen Mitra Statistik BPS 2026

- Bukan Aparatur Sipil Negara (ASN)

- Sehat jasmani dan rohani

- Disiplin dan berkomitmen

- Bersedia bekerja terikat kontrak

- Mampu berbahasa Indonesia dengan baik serta membaca dan menulis huruf latin

- Mampu berkomunikasi dengan baik

- Pendidikan minimal tamat SMA, diutamakan Mahasiswa/Sarjana

- Berdomisili di wilayah pendataan

- Bersedia mengikuti pelatihan dan lulus di atas passing grade

- Diutamakan berumur 18–50 tahun pada saat registrasi

- Memiliki/menguasai dan dapat menggunakan tablet/smartphone

- Memiliki/menguasai dan mampu mengendarai kendaraan bermotor

- Mampu bekerja sama dan berkoordinasi dengan anggota tim

- Registrasi secara mandiri pada Aplikasi Sobat BPS