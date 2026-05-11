Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Rekrutmen Mitra Statistik BPS 2026 Dibuka: Ini Jadwal, Syarat hingga Cara Daftarnya

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Senin, 11 Mei 2026 |07:42 WIB
Rekrutmen Mitra Statistik BPS 2026 Dibuka: Ini Jadwal, Syarat hingga Cara Daftarnya
Rekrutmen Mitra Statistik BPS 2026 Dibuka: Ini Jadwal, Syarat hingga Cara Daftarnya (Foto: Tangkapan Layar)
A
A
A

JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) membuka lowongan kerja rekrutmen menjadi mitra statistik BPS 2026. Mitra statistik adalah individu yang membantu BPS dalam pelaksanaan kegiatan sensus dan survei statistik nasional, termasuk Sensus Ekonomi 2026.

Rekrutmen mitra statistik BPS 2026 dibuka sejak 8 Mei 2026. Rekrutmen mitra statistik BPS 2026 tersebar di hampir seluruh provinsi Indonesia.

Pendaftaran rekrutmen mitra statistik BPS 2026 dilakukan secara online melalui aplikasi Sobat BPS maupun laman resmi BPS di https://mitra.bps.go.id/. Seluruh tahapan seleksi juga dilaksanakan secara online dan tidak dipungut biaya.

Jadwal Rekrutmen Mitra Statistik BPS 2026

- Registrasi dan lengkapi profil 8-11 Mei 2026
- Seleksi administrasi 8-12 Mei 2026
- Tes kompetensi 13-18 Mei 2026
- Seleksi akhir 15-19 Mei 2026
- Submit pakta integritas 20-22 Mei 2026
- Pengumuman hasil 23-25 Mei 2026

Syarat Rekrutmen Mitra Statistik BPS 2026

- Bukan Aparatur Sipil Negara (ASN)
- Sehat jasmani dan rohani
- Disiplin dan berkomitmen
- Bersedia bekerja terikat kontrak
- Mampu berbahasa Indonesia dengan baik serta membaca dan menulis huruf latin
- Mampu berkomunikasi dengan baik
- Pendidikan minimal tamat SMA, diutamakan Mahasiswa/Sarjana
- Berdomisili di wilayah pendataan
- Bersedia mengikuti pelatihan dan lulus di atas passing grade
- Diutamakan berumur 18–50 tahun pada saat registrasi
- Memiliki/menguasai dan dapat menggunakan tablet/smartphone
- Memiliki/menguasai dan mampu mengendarai kendaraan bermotor
- Mampu bekerja sama dan berkoordinasi dengan anggota tim
- Registrasi secara mandiri pada Aplikasi Sobat BPS

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/02/622/3215963/e_meterai-IDm2_large.jpg
Ini Cara Pakai E-Meterai agar Lolos Rekrutmen Kerja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/20/622/3213614/lowongan_kerja-odVl_large.jpg
Tren Pencarian Kerja Naik, Ini Daftar Pekerjaan yang Paling Banyak Diburu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/16/320/3212730/lowongan_kerja-KxDY_large.jpg
Pemerintah Buka Lowongan Kerja Manajer Kopdes Merah Putih, Ini Link Pendaftarannya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/15/622/3212641/kopdes-pT09_large.jpg
Lowongan Kerja Manajer Kopdes Merah Putih dan Kampung Nelayan, Link Pendaftaran hingga Bocoran Gajinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/05/622/3210615/lowongan_kerja-ZyJb_large.jpg
Ada Lowongan Kerja Padat Karya di 12.000 Lokasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/455/3187044/kerja-oBDg_large.jpg
Magang Nasional Kemnaker Batch 3 Kapan Resmi Dibuka? Ini Syarat Terbaru dan Cara Daftarnya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement