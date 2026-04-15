Lowongan Kerja Manajer Kopdes Merah Putih dan Kampung Nelayan, Link Pendaftaran hingga Bocoran Gajinya

Tangguh Yudha , Jurnalis-Rabu, 15 April 2026 |16:26 WIB
JAKARTA - Pemerintah mulai membuka lowongan pekerjaan untuk posisi Manajer Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih dan Kampung Nelayan. Sebanyak 35.476 lapangan pekerjaan dibuka dengan pendaftaran tahap pertama dibuka mulai hari ini 15 April hingga 24 April 2026.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa proses pendaftaran dilakukan secara daring melalui laman resmi Panitia Seleksi Nasional di phtc.panselnas.go.id. Rekrutmen ini terbuka bagi lulusan D3, D4, dan S1 dari semua jurusan dengan syarat usia maksimal 35 tahun serta IPK minimal 2,75.

“Program ini sekarang sudah memerlukan sumber daya manusia, karena itu panitia Seleksi Nasional SDM PHTC (Program Hasil Terbaik Cepat) akan membuka rekrutmen untuk putra-putri terbaik Indonesia ikut serta dalam pengelolaan Kopdes Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih," katanya di Jakarta, Rabu (15/4/2026).

Menurut Zulhas, kebutuhan sumber daya manusia meningkat seiring percepatan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih di berbagai daerah. Pemerintah menargetkan jumlah koperasi tersebut mencapai lebih dari 30 ribu unit pada Juni hingga Juli mendatang.

 

