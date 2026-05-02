Ini Cara Pakai E-Meterai agar Lolos Rekrutmen Kerja

JAKARTA - Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) mendorong percepatan digitalisasi administrasi rekrutmen melalui layanan e-meterai yang dapat meningkatkan efisiensi proses seleksi kerja sekaligus mendukung kepatuhan pajak dokumen elektronik.

Head of Corporate Secretary Peruri Adi Sunardi menjelaskan, penggunaan e-meterai semakin relevan di tengah meningkatnya penggunaan dokumen digital dalam proses rekrutmen, baik di instansi pemerintah maupun perusahaan swasta. Menurutnya, berbagai dokumen seperti surat lamaran, surat pernyataan, hingga dokumen administratif lainnya kini banyak diproses secara elektronik dan memiliki konsekuensi hukum yang sama dengan dokumen fisik.



"Implementasi e-meterai kini menjadi pendukung utama dalam proses rekrutmen karyawan, baik di instansi pemerintah maupun perusahaan swasta. Melalui sistem rekrutmen yang sepenuhnya digital, penggunaan e-meterai memberikan pengalaman yang efisien dan cepat bagi pelamar kerja dalam melengkapi berkas administrasi," ujarnya di Jakarta, Sabtu (2/5/2026).

"Di sisi lain, keberadaan meterai tempel tetap memiliki peran penting pada berbagai kebutuhan dokumen fisik lainnya, sehingga kedua jenis meterai ini saling melengkapi kebutuhan masyarakat," sambungnya.