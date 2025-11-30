Advertisement
INSPIRASI BISNIS

Magang Nasional 2025 Batch 3 Dibuka, Cara Daftar hingga Jadwalnya

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Minggu, 30 November 2025 |14:05 WIB
JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengajak perusahaan dan kementerian/lembaga (K/L) untuk bergabung dan menyukseskan program Magang Nasional 2025 Batch 3.

“Kemnaker mengajak perusahaan dan generasi muda untuk mempersiapkan diri mendaftar. Di Batch 3, grand total akan dibuka 6.542 untuk perusahaan/kementerian/lembaga dengan kuota 13.652 orang peserta magang nasional,” kata Sekjen Kemnaker Cris Kuntadi dalam keterangannya, di Jakarta, Minggu (30/11/2025).

Secara rinci, Cris mengungkapkan data dasbor Magang Nasional 2025 Batch 3 untuk penyelenggara dari K/L sebanyak 2.012, dengan kuota magang diajukan sebanyak 2.800 peserta.

Sementara untuk penyelenggara dari perusahaan ada sebanyak 4.530 perusahaan dengan kuota magang 10.852 peserta.

Adapun pendaftaran magang dilakukan secara daring melalui platform MagangHub yang terintegrasi dengan akun SIAPKerja.

Tahap awal dimulai dengan pendaftaran penyelenggara dan usul program magang pada 24 November-3 Desember 2025.

Cris berharap, penyelenggara magang, baik perusahaan maupun K/L yang belum membuka rekrutmen magang, untuk dapat segera mendaftarkan kebutuhan kuota sampai dengan tanggal 3 Desember 2025.

 

Halaman:
1 2
