Harga BBM Pertamina Naik per 1 Desember 2025, Pertamax Jadi Rp12.750 per Liter

JAKARTA - PT Pertamina (Persero) menaikkan harga BBM yang berlaku mulai besok Senin, 1 Desember 2025. Harga BBM Pertamax naik Rp550 menjadi Rp12.750 per liter dari harga sebelumnya Rp12.200 per liter di November 2025



Tidak hanya Pertamax, Pertamina juga menaikkan harga BBM Pertamax Turbo menjadi Rp13.750 per liter dari harga sebelumnya Rp13.100 per liter. Demikian dikutip laman resmi Pertamina, Jakarta, Minggu (30/11/2025).



Untuk harga BBM lainnya seperti Pertamax Green naik menjadi Rp13.500 per liter dibandingkan harga sebelumnya Rp13.000 per liter.



Harga BBM Dexlite juga naik menjadi Rp14.700 per liter dari harga sebelumnya Rp13.900 per liter. Harga BBM Pertamina Dex naik menjadi Rp15.000 per liter dari harga sebelumnya Rp14.200 per liter.



Untuk harga BBM Pertalite dan solar subsidi tidak mengalami perubahan. Harga Pertalite tetap Rp10.000 per liter dan solar subsidi Rp6.800 per liter yang berlaku 1 Desember 2025.



Berikut ini daftar terbaru harga BBM Pertamina per 1 Desember 2025 yang berlaku di wilayah Jabodetabek: