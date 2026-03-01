Pertamina Naikkan Harga BBM Hari Ini 1 Maret 2026, Pertamax Jadi Rp12.300

JAKARTA - PT Pertamina (Persero) menaikkan harga BBM pada hari ini, Minggu 1 Maret 2026. Harga BBM naik di semua jenis BBM non subsidi, seperti Pertamax hingga Pertamax Turbo.



Tercatat, harga BBM Pertamax naik menjadi Rp12.300 per liter dari harga sebelumnya Rp11.800 per liter. Harga BBM Pertamax Turbo juga naik menjadi Rp13.100 per liter dari harga sebelumnya Rp12.700 per liter.



Sementara, harga BBM Pertamax Green juga naik menjadi Rp12.900 per liter. Dexlite naik menjadi Rp14.200 per liter dan Pertamina Dex naik menjadi Rp14.500 per liter.



Di sisi lain, harga Pertalite tetap dijual Rp10.000 per liter dan solar subsidi Rp6.800 per liter. Demikian dilansir laman resmi Pertamina, Jakarta, Minggu (1/3/2026).