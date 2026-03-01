Harga BBM BP dan Vivo Kompak Naik 1 Maret 2026, Ini Daftar Terbarunya

JAKARTA - Harga BBM BP dan Vivo kompak naik mulai hari ini, Minggu 1 Maret 2026. Kenaikan harga BBM ini mengikuti langkah Pertamina dan Shell yang juga menaikkan harga BBM.



Melansir laman resmi BP, Jakarta, Minggu (1/3/2026), harga BBM BP 92 naik menjadi Rp12.390 per liter dari harga sebelumnya Rp12.050 per liter di Februari 2026.



Harga BBM BP Ultimate juga naik menjadi Rp12.920 per liter dari harga sebelumnya Rp12.500 per liter dan harga BBM BP Ultimate Diesel naik menjadi Rp14.620 per liter dari harga sebelumnya Rp13.600 per liter.



Sementara, SPBU Vivo juga menaikkan harga BBM per 1 Maret 2026. Tercatat, harga BBM Revvo 92 naik menjadi Rp12.390 per liter dari harga sebelumnya Rp12.050 per liter.



Kemudian, harga BBM Revvo 95 naik menjadi Rp12.930 per liter dari harga sebelumnya Rp12.500 per liter dan harga BBM Diesel Primus naik menjadi Rp14.610 per liter dari sebelumnya Rp13.600 per liter.



Berikut rincian harga BBM BP dan Vivo yang kompak naik per 1 Maret 2026: