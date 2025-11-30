Resmi Naik! Ini Daftar Terbaru Harga BBM Pertamina per 1 Desember, dari Pertalite hingga Pertamax

JAKARTA - Daftar terbaru harga BBM Pertamina yang berlaku mulai besok Senin 1 Desember 2025. Pertamina menaikkan harga BBM non subsidi seperti Pertamax, Pertamax Turbo, Pertamax Green hingga Pertamina Dex.



Harga BBM Pertamax per 1 Desember 2025 naik Rp550 menjadi Rp12.750 per liter dari harga sebelumnya Rp12.200 per liter.



Harga BBM Pertamax Turbo juga naik menjadi Rp13.750 per liter dari harga sebelumnya Rp13.100 per liter. Demikian dikutip laman resmi Pertamina, Jakarta, Minggu (30/11/2025).



Untuk harga BBM lainnya seperti Pertamax Green naik menjadi Rp13.500 per liter dibandingkan harga sebelumnya Rp13.000 per liter.



Harga BBM Dexlite juga naik menjadi Rp14.700 per liter dari harga sebelumnya Rp13.900 per liter. Harga BBM Pertamina Dex naik menjadi Rp15.000 per liter dari harga sebelumnya Rp14.200 per liter.



Untuk harga BBM Pertalite dan solar subsidi tidak mengalami perubahan. Harga Pertalite tetap Rp10.000 per liter dan solar subsidi Rp6.800 per liter yang berlaku 1 Desember 2025.