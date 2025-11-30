Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Resmi Naik! Ini Daftar Terbaru Harga BBM Pertamina per 1 Desember, dari Pertalite hingga Pertamax

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Minggu, 30 November 2025 |18:15 WIB
Resmi Naik! Ini Daftar Terbaru Harga BBM Pertamina per 1 Desember, dari Pertalite hingga Pertamax
Resmi Naik! Ini Daftar Terbaru Harga BBM Pertamina per 1 Desember, dari Pertalite hingga Pertamax (Foto: Pertamina Patra Niaga)
A
A
A

JAKARTA - Daftar terbaru harga BBM Pertamina yang berlaku mulai besok Senin 1 Desember 2025. Pertamina menaikkan harga BBM non subsidi seperti Pertamax, Pertamax Turbo, Pertamax Green hingga Pertamina Dex.

Harga BBM Pertamax per 1 Desember 2025 naik Rp550 menjadi Rp12.750 per liter dari harga sebelumnya Rp12.200 per liter.

Harga BBM Pertamax Turbo juga naik menjadi Rp13.750 per liter dari harga sebelumnya Rp13.100 per liter. Demikian dikutip laman resmi Pertamina, Jakarta, Minggu (30/11/2025).

Untuk harga BBM lainnya seperti Pertamax Green naik menjadi Rp13.500 per liter dibandingkan harga sebelumnya Rp13.000 per liter.

Harga BBM Dexlite juga naik menjadi Rp14.700 per liter dari harga sebelumnya Rp13.900 per liter. Harga BBM Pertamina Dex naik menjadi Rp15.000 per liter dari harga sebelumnya Rp14.200 per liter.

Untuk harga BBM Pertalite dan solar subsidi tidak mengalami perubahan. Harga Pertalite tetap Rp10.000 per liter dan solar subsidi Rp6.800 per liter yang berlaku 1 Desember 2025.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/320/3186887/harga_bbm-iR21_large.jpg
Harga BBM Pertamina Naik per 1 Desember 2025, Pertamax Jadi Rp12.750 per Liter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/320/3186784/harga_bbm-4Zp2_large.jpg
Harga BBM Hari Ini 30 November, Besok 1 Desember 2025 Naik atau Turun?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/320/3185494/bbm_pertamina-XT0O_large.jpg
Harga BBM Turun Lagi! Cek Daftar Terbaru di SPBU Vivo, Pertamina Cs Berlaku 24 November 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/320/3181232/spbu_pertamina-PLb6_large.jpg
Daftar Terbaru Harga BBM Hari Ini 4 November 2025, dari Pertamina hingga Shell
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/320/3180593/harga_bbm-Jqmg_large.jpg
Harga BBM Pertamina Terbaru dari Pertalite hingga Dexlite Berlaku 1 November 2025, Ada yang Naik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/320/3180559/harga_bbm_pertamina-g6mk_large.jpg
Harga BBM Pertamina Naik Mulai 1 November 2025, Ini Daftar Terbarunya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement