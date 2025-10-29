Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Program Magang Nasional 2025 Batch 2 Dibuka, Kuota 80 Ribu Fresh Graduate

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Rabu, 29 Oktober 2025 |14:24 WIB
Program Magang Nasional 2025 Batch 2 Dibuka, Kuota 80 Ribu Fresh Graduate
Program Magang Nasional 2025 Batch 2 Dibuka, Kuota 80 Ribu Fresh Graduate (Foto: Menaker/Dokumentasi Kemnaker)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) kembali mengajak dunia usaha berperan aktif menyukseskan program Pemagangan Nasional Batch 2 Lulusan Perguruan Tinggi dan ditargetkan sudah berjalan pada pertengahan November 2025.

Menaker Yassierli mengatakan, pada batch 2 ini, pemerintah membuka sekitar 80.000 fresh graduate yang berminat dan memenuhi syarat mengikuti program pemagangan di berbagai sektor industri di seluruh Indonesia. Pada Batch 1, telah dilaksanakan untuk 20.000 peserta sejak 13 Oktober 2025 yang lalu.

"Di batch 2 ini, Kemnaker mendorong perluasan akses magang tidak hanya perusahaan swasta dan BUMN tetapi juga kantor Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah. Untuk diketahui bahwa keterlibatan perusahaan mencerminkan komitmen perusahaan terhadap pembangunan sosial dan ekonomi bangsa, " ujar Yassierli dalam keterangan resmi, Jakarta, Rabu (29/10/025).

Program Magang Nasional 2025 merupakan inisiatif Pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan kesiapan kerja lulusan perguruan tinggi, memberikan pengalaman kerja langsung di perusahaan, dan mendorong keterlibatan aktif dunia usaha dalam pembangunan Sumber Daya Manusia Nasional.

"Selama 6 bulan, peserta magang akan menerima uang saku setara UMK melalui Bank Himbara, perlindungan BPJS Ketenagakerjaan dengan iuran yang ditanggung oleh pemerintah,"  katanya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/320/3175351/cara_daftar_magang_nasional-5XHI_large.jpg
Link Resmi dan Cara Buat Akun SIAPKerja untuk Magang Nasional 2025 Bergaji UMR di siapkerja.kemnaker.go.id 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/320/3175251/menaker_soal_magang_nasional-n6Lt_large.jpg
Menaker Minta Calon Peserta Magang Tak Buru-Buru Mendaftar 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/320/3174975/upah_magang_ditanggung_negara-MBbK_large.png
Upah Peserta Magang Ditanggung Negara Selama 6 Bulan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/320/3177981//lowongan_kerja-5ES8_large.jpg
Alumni Program Magang Nasional Bakal Jadi Karyawan Setelah 6 Bulan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/320/3177960//menaker-7hYu_large.png
Menaker: Program Magang Berbayar Jadi Agenda Rutin, Tahun 2026 Dibuka Kuota 100.000 Fresh Graduate
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/624/3177773//gaji-cOp7_large.jpeg
Apakah Asal Universitas Mempengaruhi Gaji Pertama Fresh Graduate?
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement