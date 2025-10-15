Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pendaftaran Magang Nasional Ditutup Hari Ini, Buruan Daftar demi Gaji UMP Rp5,3 Juta

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Rabu, 15 Oktober 2025 |16:30 WIB
Pendaftaran Magang Nasional Ditutup Hari Ini, Buruan Daftar demi Gaji UMP Rp5,3 Juta
Pendaftaran Magang Nasional Ditutup Hari Ini, Buruan Daftar demi Gaji UMP Rp5,3 Juta (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Pendaftaran Program Magang Nasional akan resmi ditutup pada hari ini Rabu (15/10/2025) pukul 23.59 WIB. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengingatkan para lulusan baru (fresh graduate) perguruan tinggi agar segera mendaftar sebelum ditutup.

“Kami ingin mengingatkan bahwa hari ini merupakan hari terakhir pendaftaran bagi calon peserta magang. Bagi yang belum mendaftar, segera manfaatkan kesempatan ini sebelum ditutup,” kata Kepala Biro Humas Kemnaker Sunardi Manampiar Sinaga dalam keterangannya di Jakarta (15/10/2025).

Dia mengatakan, program Magang Nasional ditujukan bagi lulusan diploma (D1–D4) dan sarjana (S1) yang lulus maksimal satu tahun terakhir. Nantinya, para peserta magang ini akan mendapatkan gaji sesuai UMP di daerah masing-masing, sebagai contoh UMP di Jakarta mencapai Rp5,3 juta.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemnaker Cris Kuntadi mengungkapkan, hingga hari ini pukul 13.00 WIB, tercatat sebanyak 140.472 peserta fresh graduate yang telah dinyatakan eligible dan melamar ke berbagai posisi magang.

Dia menambahkan, setiap peserta dapat mengajukan lamaran hingga tiga posisi sekaligus.

“Antusiasme pendaftar terus meningkat dari hari ke hari. Hal ini menunjukkan bahwa program ini mendapat sambutan positif dari para lulusan baru yang ingin memperoleh pengalaman kerja nyata,” ujarnya.

 

