Daftar 10 Orang Paling Tajir Indonesia Tahun 2025 Versi Forbes

Daftar 10 orang paling tajir Indonesia tahun 2025 versi Forbes. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Daftar 10 orang paling tajir Indonesia tahun 2025 versi Forbes. Hartono bersaudara masih berada di peringkat teratas sebagai orang paling kaya di Indonesia.

Meskipun kekayaan bersih gabungan antara R. Budi dan Michael Hartono turun hingga USD6,5 miliar menjadi USD43,8 miliar, keduanya tetap berada di peringkat pertama orang paling tajir di Indonesia versi Forbes.

Di tahun yang penuh gejolak ini, para orang tajir Indonesia mampu meraup banyak cuan dari melonjaknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hingga 17% pada tahun ini. Terlihat dari peningkatan harta kekayaan kolektif orang paling tajir Indonesia yang mencapai rekor USD306 miliar, naik dari tahun sebelumnya USD263 miliar.

Selain Hartono bersaudara, miliarder petrokimia dan energi Prajogo Pangestu juga mengumpulkan lebih dari USD140 juta dari IPO Chandra Daya Investasi pada Juli. Anak perusahaan infrastruktur dari Chandra Asri Pacific yang terdaftar di bursa saham mempertahankan posisi kedua setelah meningkatkan kekayaan bersihnya sebesar 23% menjadi USD39,8 miliar.

Berikut daftar 10 orang paling tajir Indonesia tahun 2025 versi Forbes:

1. R. Budi dan Michael Hartono memiliki kekayaan USD43,8 miliar atau setara Rp729,7 triliun (kurs Rp16.662 per USD).

2. Prajogo Pangestu memiliki kekayaan USD39,8 miliar atau setara Rp663,08 triliun.

3. Keluarga Wijaya memiliki kekayaan USD28,3 miliar atau setara Rp471,5 triliun.

4. Tuck Kwong memiliki kekayaan USD24,9 miliar atau setara Rp414,8 triliun.

5. Antoni Salim memiliki kekayaan USD13,6 miliar atau setara Rp226,5 triliun.