Harga Emas Antam Hari Ini Naik Jadi Rp2.464.000 per Gram

Harga emas Antam (ANTM) naik lagi pada awal perdagangan pekan ini. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Harga emas Antam (ANTM) naik lagi pada awal perdagangan pekan ini. Emas Antam, Senin (15/12/2025), naik Rp2.000 menjadi Rp2.464.000 per gram.

Sejalan dengan itu, harga buyback atau harga yang didapat jika pemilik emas ingin menjual emas batangan juga naik Rp2.000 menjadi Rp2.324.000.

Harga emas Antam tersebut berlaku di kantor Antam Pulo Gadung, Jakarta. Adapun di laman resmi, beberapa macam emas untuk saat ini masih belum tersedia.

Saat ini, PPN tidak dipungut sesuai PP No.49 Tahun 2022. Nilai PPN tidak diperhitungkan dalam perhitungan grand total.

Sesuai PMK Nomor 48 Tahun 2023, tarif PPh 22 sebesar 0,25 persen (sesuai ketentuan yang berlaku) dan akan diterbitkan bukti potong oleh PT ANTAM Tbk sebagai penjual.

Berikut rincian harga pecahan emas Antam hari ini dari laman resmi Logam Mulia:

Emas 0,5 gram: Rp1.282.000

Emas 1 gram: Rp2.464.000

Emas 2 gram: Rp4.868.000

Emas 3 gram: Rp7.277.000

Emas 5 gram: Rp12.095.000

Emas 10 gram: Rp24.135.000