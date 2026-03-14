Harga Emas Antam Turun di Bawah Rp3 Juta per Gram

Feby Novalius , Jurnalis-Sabtu, 14 Maret 2026 |09:30 WIB
Emas Antam turun Rp24.000, menjadi Rp2.997.000 per gram. (Foto: Okezone.com/IMG)
JAKARTA — Harga emas Antam (ANTM) terus mengalami penurunan hingga hari ini. Emas Antam turun Rp24.000, menjadi Rp2.997.000 per gram.

Sejalan dengan itu, harga buyback atau harga yang diterima jika pemilik emas ingin menjual emas batangan juga turun Rp34.000, menjadi Rp2.749.000.

Harga emas Antam tersebut berlaku untuk pengambilan di Butik Emas Logam Mulia (BELM) Setiabudi One, Jakarta Selatan. Adapun di laman resmi, beberapa pecahan emas saat ini masih belum tersedia.

Saat ini, PPN tidak dipungut sesuai PP Nomor 49 Tahun 2022, sehingga nilai PPN tidak diperhitungkan dalam grand total.

Sesuai PMK Nomor 48 Tahun 2023, tarif PPh 22 sebesar 0,25 persen berlaku sesuai ketentuan, dan PT ANTAM Tbk sebagai penjual akan menerbitkan bukti potong.

Berikut rincian harga pecahan emas Antam hari ini, Sabtu (14/3/2026), berdasarkan laman resmi Logam Mulia:

Emas 0,5 gram: Rp1.548.500

Emas 1 gram: Rp2.997.000

Emas 2 gram: Rp5.944.000

Emas 3 gram: Rp8.898.000

Emas 5 gram: Rp14.800.000

 







