Harga Emas Diprediksi Tembus Rp2,9 Juta Pekan Depan Dipicu Perang

JAKARTA – Harga emas dunia dan logam mulia domestik diprediksi berfluktuasi tajam pada pekan depan. Harga logam mulia (emas Antam) memiliki peluang besar untuk mencetak rekor tertinggi baru di level Rp2.900.000 per gram jika tensi geopolitik global terus memanas.

Pengamat pasar uang dan komoditas, Ibrahim Assuaibi, menjelaskan pergerakan emas akan sangat bergantung pada dinamika di Timur Tengah dan Eropa Timur. Meskipun ada upaya mediasi, ancaman serangan besar-besaran Rusia ke Ukraina serta gesekan militer antara Amerika Serikat (AS) dan Iran di Selat Hormuz tetap menjadi motor utama penguatan harga emas sebagai aset aman (safe haven).

“Kalau seandainya menguat, resisten kedua itu di 4.851 dolar per troy ounce. Logam mulianya kemungkinan besar akan mencapai Rp2.900.000 per gram,” ungkap Ibrahim dalam analisisnya, Minggu (10/5/2026).

Ibrahim mencatat adanya selisih harga yang cukup lebar antara titik terendah (support) dan tertinggi (resisten) untuk pekan depan, yakni sekitar Rp150.000 per gram. Jika terjadi koreksi atau pelemahan, harga logam mulia diperkirakan tertahan di level minimal Rp2.750.000 per gram.

Sebaliknya, indeks dolar AS diprediksi menguat ke level 100.600 dan harga minyak mentah WTI berpotensi kembali melonjak ke USD113 per barel.