Harga Emas Antam Hari Ini Stagnan di Rp2.839.000 per Gram

JAKARTA - Harga emas Antam stabil tetap berada di angka Rp2.839.000 per gram pada hari ini, Sabtu (9/5/2026).

Dipantau di laman Logam Mulia, begitu pula untuk harga beli kembali (buyback) juga tidak bergerak di angka Rp2.644.000 per gram.

Harga emas Antam sewaktu-waktu bisa berubah.

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017 untuk semua jenis emas mulai dari gramasi 1 gram hingga 1.000 gram (1 kilogram).

Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback.