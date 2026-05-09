3 Fakta Harga BBM Naik di Mei 2026, Kini Tembus Rp30.890 per Liter

JAKARTA - Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi naik di Mei 2026. Bahkan, ada harga BBM yang menembus Rp30.890 per liter.

SPBU Vivo dan BP terlebih dahulu yang menaikkan harga BBM sejak 1 Mei 2026. Sementara, Pertamina menaikkan harga BBM pada 4 Mei 2026. Namun, pada 8 Mei 2026, SPBU BP kembali menurunkan harga BBM miliknya.

Berikut ini Okezone sajikan fakta-fakta harga BBM naik di Mei 2026, Jakarta, Sabtu (9/5/2026).

1. Harga BBM Naik

Pada 1 Mei 2026, SPBU Vivo menaikkan harga BBM jenis Primus Diesel Plus dari Rp14.160 menjadi Rp30.890 per liter. Sementara SPBU BP juga menaikkan harga BBM jenis Ultimate Diesel menjadi Rp30.890 per liter dari sebelumnya Rp25.560 per liter.

Kemudian, Pertamina pada Senin 4 Mei 2026 juga menaikkan harga BBM nonsubsidi seperti Pertamax Turbo, Dexlite dan Pertamina Dex. Harga BBM Pertamax Turbo naik menjadi Rp19.900 per liter dari harga sebelumnya Rp19.400 per liter.

Harga BBM Dexlite juga naik Rp23.600 menjadi Rp26.000 per liter. Kemudian, harga BBM Pertamina Dex naik dari Rp23.900 menjadi Rp27.900 per liter.

2. BP Kembali Turunkan Harga BBM

SPBU BP menurunkan harga BBM untuk jenis solar atau BP Ultimate Diesel menjadi Rp29.890 per liter pada 8 Mei 2026 dari harga sebelumnya Rp30.890 per liter.

Penurunan harga BBM ini hanya untuk BBM jenis solar Ultimate Diesel. Demikian dikutip dari akun Instagram resmi BP Indonesia @bp_idn di Jakarta, Jumat (8/5/2026).

Sementara itu, untuk bensin jenis BP Ultimate masih berada di level Rp12.930 per liter dan BBM jenis BP 92 tetap dijual Rp12.390 per liter.