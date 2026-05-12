Harga Emas Antam Meroket Rp40 Ribu, Segram Jadi Rp2.859.000

JAKARTA - Harga emas Antam meroket pada perdagangan hari ini. Logam mulia naik Rp40.000 menjadi Rp2.859.000 per gram.

Sejalan dengan itu, harga buyback atau harga yang didapat jika pemilik emas menjual kembali emas batangan ini juga naik Rp50.000 menjadi Rp2.676.000.

Harga emas Antam tersebut berlaku untuk pembelian di Butik Emas Logam Mulia (BELM) Setiabudi One, Jakarta. Adapun di laman resmi, untuk saat ini beberapa jenis emas masih belum tersedia.

Saat ini, PPN tidak dipungut sesuai PP No. 49 Tahun 2022. Nilai PPN tidak diperhitungkan dalam perhitungan grand total.

Sesuai dengan PMK Nomor 48 Tahun 2023 dengan tarif 0,25% (sesuai ketentuan yang berlaku) dan akan diterbitkan bukti potong PPh 22 oleh PT Antam Tbk sebagai penjual.