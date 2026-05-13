Pengumuman MSCI: Daftar Lengkap 6 Saham RI yang Ditendang dan 13 Emiten Keluar dari Small Cap Index

Anggie Ariesta , Jurnalis-Rabu, 13 Mei 2026 |09:43 WIB
JAKARTA - Morgan Stanley Capital International (MSCI) mengumumkan daftar saham-saham Indonesia yang ditendang dari tinjauan indeks Mei 2026 sebagai konstituen indeks. Kebijakan ini akan diimplementasikan pada penutupan perdagangan 29 Mei 2026 dan efektif berlaku mulai 1 Juni 2026.

Hal ini menyusul penyesuaian aturan terkait high shareholding concentration (HSC) hingga free float. Selain mencoret enam saham dari MSCI Global Standard Index, 13 saham Indonesia juga terdepak dari MSCI Small Cap Index.

6 Saham Dicoret

- PT Amman Mineral Internasional (AMMN)
- PT Barito Renewables Energy (BREN)
- PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA)
- PT Dian Swastatika Sentosa (DSSA) 
- PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN)
- PT Sumber Alfaria Trijaya (AMRT)

Pada pengumuman tersebut, MSCI juga memasukan satu emiten dalam global small indeks yakni PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (AMRT). Namun, masuknya saham AMRT dalam indeks tersebut merupakan penurunan (downgrade) dari MSCI Global Standard Index.

13 Saham Terdepak dari Global Small Cap

1. PT Aneka Tambang (Persero) Tbk (ANTM)
2. PT Astra Agro Lestari Tbk (AALI)
3. PT Bank Aladin Syariah Tbk (BANK)
4. PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE)
5. PT Dharma Satya Nusantara Tbk (DSNG)
6. PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk (SIDO)
7. PT Midi Utama Indonesia Tbk (MIDI)
8. PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk (MIKA)
9. PT MNC Digital Entertainment Tbk (MSIN)
10. PT Pabrik Tjiwi Kimia Tbk (TKIM)
11. PT Pacific Strategic Financial Tbk (APIC)
12. PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk (SSMS)
13. PT Triputra Agro Persada Tbk (TAPG)

 

