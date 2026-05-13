IHSG Dibuka Anjlok 1,43% ke 6.769 Usai MSCI Coret 6 Saham RI

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka merosot tajam pada perdagangan hari ini. IHSG anjlok 1,43% ke level 6.769,90.

Penurunan ini terjadi setelah Morgan Stanley Capital International (MSCI) resmi merilis hasil review periode Mei 2026. Terdapat enam emiten Indonesia yang dikeluarkan sebagai konstituen pada periode ini.

Mengutip laman resmi msci.com, Rabu (13/5/2026), saham yang dikeluarkan dari indeks antara lain PT Amman Mineral Internasional (AMMN), PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN), PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA), PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA), PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN), dan PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (AMRT).

Dalam pengumuman tersebut, MSCI juga memasukkan satu emiten ke dalam Global Small Cap Indexes, yakni PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (AMRT).

Pada pembukaan perdagangan Rabu (13/5/2026), Indeks LQ45 turun 1,06% ke 662, IDX LQ45 LCL turun 1,28% ke 95,7, indeks IDX30 turun 0,60% ke 374, dan IDX80 turun 1,40% ke 102,474.