HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Ditutup Melemah ke 6.858 Hari Ini, 486 Saham Kebakaran

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 12 Mei 2026 |16:16 WIB
IHSG Ditutup Melemah ke 6.858 Hari Ini, 486 Saham Kebakaran
JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah 46,72 poin atau 0,68 persen ke level 6.858,90 pada penutupan perdagangan hari ini.

Pada penutupan perdagangan, Selasa (12/5/2026), terdapat 217 saham menguat, 486 saham melemah dan 256 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp16,1 triliun dari 30,9 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 menguat 0,18 persen 669, indeks JII menguat 0,59 persen 449, indeks IDX30 menguat 0,24 persen ke 376 dan indeks MNC36 melemah 0,42 persen ke 292.

Kemudian indeks sektoral yang berada di zona merah yaitu konsumer non siklikal, konsumer siklikal, infrastruktur, properti, industri, teknologi, kesehatan. Sedangkan yang menguat ada energi, keuangan, bahan baku, transportasi. 

Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu saham PT Nusantara Almazia Tbk (NZIA) naik 30,82 persen ke Rp191, PT Communication Cable System Indonesia Tbk (CCSI) naik 25 persen ke Rp300, dan saham PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk (ELPI) naik 24,90 persen ke Rp1.630. 

Adapun saham-saham yang masuk top losers antara lain, PT Ekamas Mora Republik Tbk (MORA) turun 15 persen ke Rp7.650, PT Asia Pramulia Tbk (ASPR) turun 14,95 persen ke Rp330 dan PT Itama Ranoraya Tbk (IRRA) turun 14,94 persen di Rp410.

(Dani Jumadil Akhir)

