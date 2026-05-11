IHSG Hari Ini Ditutup Melemah ke Level 6.905

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup turun 63,78 poin atau 0,92 persen ke level 6.905 pada sesi terakhir perdagangan hari ini Senin (11/5/2026).

Pada penutupan perdagangan, terdapat 263 saham menguat, 463 saham melemah dan 213 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp20,3 triliun dari 39 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 turun 1,26 persen 668, indeks JII turun 0,96 persen 446, indeks IDX30 turun 1,19 persen ke 376 dan indeks MNC36 turun 1,19 persen ke 293.

Kemudian indeks sektoral mayoritas berada di zona merah yaitu konsumer non siklikal, konsumer siklikal, keuangan, properti, industri, teknologi, energi, bahan baku, transportasi, kesehatan. Sedangkan hanya sektor infrastruktur yang menguat.

Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu saham PT Dua Putra Utama Makmur Tbk (DPUM) naik 34,67 persen ke Rp202, PT Dafam Property Indonesia Tbk (DFAM) naik 34,62 persen ke Rp140, dan saham PT UBC Medical Indonesia Tbk (LABS) naik 34,16 persen ke Rp216.