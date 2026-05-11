IHSG Hari Ini Dibuka Melemah ke 6.959

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 11 Mei 2026 |09:12 WIB
JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka melemah 9 poin atau 0,14 persen ke level 6.958,94 pada perdagangan hari ini, Senin (11/5/2026). Semenit berjalan, IHSG melanjutkan pelemahan 0,17 persen ke 6.957, 

Pada perdagangan pagi hari ini, ada 265 saham di zona hijau, 239 melemah, dan 455 lainnya stagnan. Transaksi awal menyentuh Rp629 miliar, dengan volume 1,3 miliar lembar saham.

Indeks LQ45 melemah 0,55 persen ke 673, indeks JII menguat 0,10 persen ke 451, indeks MNC36 melemah 0,69 persen ke 295, dan IDX30 melemah 0,54 persen ke 378. 

Untuk indeks sektoral mayoritas berada di zona merah seperti energi, konsumer non siklikal, keuangan, properti, transportasi, industri, teknologi, bahan baku. Sedangkan ada konsumer siklikal, infrastruktur, industri dan kesehatan yang menguat. 

Tiga saham yang memimpin top gainers antara lain PT Alfa Energi Investama Tbk (FIRE), PT Insight Investment Management Tbk (XILV), dan PT Hetzer Medical Indonesia Tbk (MEDS).

Sedangkan top losersnya dihuni oleh PT Asia Pramulia Tbk (ASPR), PT Sillo Maritime Perdana Tbk (SHIP) dan PT Formosa Ingredient Factory Tbk (BOBA).
 

