IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke Level 7.160

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat 0,96 persen ke level 7.160 pada hari ini, Kamis (7/5/2026).

Semenit berjalan, IHSG melanjutkan penguatan 1,17 persen ke 7.175, dengan 376 saham di zona hijau, 143 melemah, dan 440 lainnya stagnan. Transaksi awal menyentuh Rp1,1 triliun, dengan volume 1,9 miliar lembar saham.

Indeks LQ45 naik 1,27 persen ke 691, indeks JII naik 1,80 persen ke 479, indeks MNC36 naik 1,29 persen ke 300, dan IDX30 naik 1,26 persen ke 385.

Untuk indeks sektoral semua berada di zona hijau seperti energi, konsumer siklikal, konsumer non siklikal, industri, infrastruktur, properti, keuangan, bahan baku, transportasi, teknologi dan kesehatan.

Tiga saham yang memimpin top gainers antara lain PT Batavia Prosperindo Trans Tbk (BPTR), PT Danasupra Erapacific Tbk (DEFI), dan PT Formosa Ingredient Factory Tbk (BOBA).