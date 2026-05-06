IHSG Sesi I Menguat 0,65% ke Level 7.102

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat 0,65 persen ke level 7.102 pada penutupan perdagangan sesi pertama, Rabu (6/5/2026).

Diketahui, pada sesi pembukaan, IHSG dibuka sumringah di level 7.086. Sepanjang perdagangan, IHSG sempat menyentuh level tertinggi di 7.127 dan level terendah di 7.049.

Hingga siang ini, volume transaksi tercatat mencapai 21,1 miliar lembar saham dengan nilai transaksi sebesar Rp10,4 triliun. Adapun frekuensi perdagangan mencapai 1,4 juta kali transaksi.

Sementara kapitalisasi pasar tercatat berada di kisaran Rp12,7 triliun. Dari keseluruhan saham yang diperdagangkan, sebanyak 396 emiten bergerak menguat, 255 emiten melemah, dan 308 saham lainnya stagnan.

Dari sisi tiga besar top gainers, Ricky Putra Globalindo (RICY) memimpin setelah melonjak 34,04 persen. Posisi berikutnya ditempati Danasupra Erapacific (DEFI) yang naik 28,19 persen, serta Pyridam Farma (PYFA) yang menguat 25,00 persen.

Di sisi lain, tiga saham top losers dipimpin Panin Asset Management (XPTD) yang turun 14,41 persen. Disusul Yanaprima Hastapersada (YPAS) melemah 12,79 persen, serta Formosa Ingredient Factory (BOBA) yang turun 10,46 persen.