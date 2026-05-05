IHSG Hari Ini Ditutup Menguat ke 7.057 Usai Ekonomi RI Tumbuh 5,61 Persen

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat 85,16 poin atau 1,22 persen ke level 7.057,11 pada perdagangan hari ini. IHSG menguat di tengah data pertumbuhan ekonomi Indonesia 5,61 persen pada kuartal I-2026.

Pada penutupan perdagangan, Selasa (5/5/2026), terdapat 360 saham menguat, 328 saham melemah dan 271 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp16,8 triliun dari 41,3 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 naik 1,04 persen 681, indeks JII naik 0,93 persen 466, indeks IDX30 menguat 0,82 persen ke 379 dan indeks MNC36 naik 0,23 persen ke 295.

Kemudian indeks sektoral mayoritas berada di zona hijau yaitu energi, konsumer non siklikal, konsumer siklikal, keuangan, infrastruktur, bahan baku, transportasi. Sementara sisanya seperti properti, industri, teknologi dan kesehatan melemah.

Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu saham PT Morenzo Abadi Perkasa Tbk (ENZO) naik 34,72 persen ke Rp97, PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk (ABDA) naik 24,82 persen ke Rp3.810, dan saham PT Perdana Bangun Pusaka Tbk (KONI) naik 24,69 persen ke Rp2.980.

Adapun saham-saham yang masuk top losers antara lain, PT Wijaya Cahaya Timber Tbk (FWCT) turun 15 persen ke Rp102, PT Panin Asset Management Tbk (XPTD) turun 14,91 persen ke Rp451 dan PT Yanaprima Hastapersada Tbk (YPAS) turun 14,85 persen di Rp1.290.

(Dani Jumadil Akhir)

