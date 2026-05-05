Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Hari Ini Dibuka Melemah ke Level 6.968

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 05 Mei 2026 |09:27 WIB
IHSG Hari Ini Dibuka Melemah ke Level 6.968
IHSG Hari Ini (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka melemah 0,05 persen ke level 6.968 pada hari ini, Selasa (5/5/2026).

Semenit berjalan, IHSG melanjutkan pelemahan 0,43 persen ke 6.941, dengan 192 saham di zona hijau, 288 melemah, dan 479 lainnya stagnan. Transaksi awal menyentuh Rp492 miliar, dengan volume 1,5 miliar lembar saham.

Indeks LQ45 melemah 0,43 persen ke 671, indeks JII turun 1,08 persen ke 456, indeks MNC36 melemah 0,42 persen ke 293, dan IDX30 melemah 0,48 persen ke 374. 

Untuk indeks sektoral mayoritas berada di zona merah seperti energi, konsumer siklikal, konsumer non siklikal, industri, infrastruktur, properti, transportasi, industri, teknologi, bahan baku. Sedangkan ada keuangan yang menguat. 

Tiga saham yang memimpin top gainers antara lain PT Panin Asset Management Tbk (XPTD), PT Pinago Utama Tbk (PNGO), dan PT DFI Retail Nusantara Tbk (HERO).

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/04/278/3216338/ihsg-Ibn9_large.jpg
IHSG Hari Ini Ditutup Menguat ke 6.971, Cek Saham-Saham yang Cuan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/03/278/3216143/ihsg_pekan_depan-UCSw_large.jpg
Cek Pergerakan IHSG Pekan Depan, Cermati Saham-Saham Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/01/278/3215796/saham-hbow_large.jpg
10 Saham Top Losers Sepekan, HOPE hingga MAIN Turun Tajam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/01/278/3215782/ihsg-M8FL_large.jpg
Daftar 10 Saham Paling Cuan Pekan Ini, Ada yang Meroket 97 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/01/278/3215773/ihsg-6U08_large.jpg
IHSG Sepekan Anjlok 2,42 Persen ke 6.956, Investor Asing Jual Saham Nyaris Rp50 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/30/278/3215680/ihsg_hari_ini-D9Mg_large.jpg
IHSG Hari Ini Ditutup Merosot ke Level 6.956
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement