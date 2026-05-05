IHSG Hari Ini Dibuka Melemah ke Level 6.968

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka melemah 0,05 persen ke level 6.968 pada hari ini, Selasa (5/5/2026).

Semenit berjalan, IHSG melanjutkan pelemahan 0,43 persen ke 6.941, dengan 192 saham di zona hijau, 288 melemah, dan 479 lainnya stagnan. Transaksi awal menyentuh Rp492 miliar, dengan volume 1,5 miliar lembar saham.

Indeks LQ45 melemah 0,43 persen ke 671, indeks JII turun 1,08 persen ke 456, indeks MNC36 melemah 0,42 persen ke 293, dan IDX30 melemah 0,48 persen ke 374.

Untuk indeks sektoral mayoritas berada di zona merah seperti energi, konsumer siklikal, konsumer non siklikal, industri, infrastruktur, properti, transportasi, industri, teknologi, bahan baku. Sedangkan ada keuangan yang menguat.

Tiga saham yang memimpin top gainers antara lain PT Panin Asset Management Tbk (XPTD), PT Pinago Utama Tbk (PNGO), dan PT DFI Retail Nusantara Tbk (HERO).