HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Hari Ini Ditutup Merosot ke Level 6.956

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 30 April 2026 |16:28 WIB
JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup turun 144,43 poin atau 2,03 persen ke level 6.956 pada sesi terakhir perdagangan Kamis (30/4/2026).

Pada penutupan perdagangan, terdapat 146 saham menguat, 600 saham melemah dan 213 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp21,7 triliun dari 46,2 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 turun 2,16 persen 669, indeks JII turun 1,87 persen 462, indeks IDX30 turun 1,74 persen ke 372 dan indeks MNC36 turun 2,10 persen ke 291.

Kemudian indeks sektoral semua berada di zona merah yaitu energi, keuangan industri, konsumer siklikal, konsumer non siklikal, teknologi, kesehatan, properti, bahan baku, transportasi.

Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu saham PT Sidomulyo Selaras Tbk (SDMU) naik 28,57 persen ke Rp126, PT DFI Retail Nusantara Tbk (HERO) naik 24,74 persen ke Rp474, dan saham PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) naik 16,48 persen ke Rp212.

 

