Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Sesi I Melemah 2,46 Persen ke Level 6.926

Tangguh Yudha , Jurnalis-Kamis, 30 April 2026 |12:49 WIB
IHSG Sesi I Melemah 2,46 Persen ke Level 6.926
IHSG Hari Ini (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup terkoreksi hingga 2,46 persen ke level 6.926 perdagangan sesi pertama, Kamis (30/4/2026).

Diketahui, pada sesi pembukaan di pagi hari, IHSG sumringah di level 7.103. Namun beberapa saat berjalan, IHSG anjlok dan sempat menyentuh level terendah di 6.923.

Hingga siang ini, volume transaksi tercatat mencapai 22,4 miliar lembar saham dengan nilai transaksi sebesar Rp11,2 triliun. Adapun frekuensi perdagangan mencapai 1,5 juta kali transaksi.


Sementara kapitalisasi pasar tercatat berada di kisaran Rp12,3 triliun. Dari keseluruhan saham yang diperdagangkan, sebanyak 103 emiten bergerak menguat, 648 emiten melemah, dan 208 saham lainnya stagnan.

Dari sisi top gainers, DFI Retail Nusantara (HERO) memimpin setelah melonjak 24,74 persen. Posisi berikutnya ditempati Adhi Karya (ADHI) yang naik 21,98 persen, serta Sidomulyo Selaras (SDMU) yang menguat 21,43 persen.

Di sisi lain, saham top losers dipimpin Formosa Ingredient Factory (BOBA) yang turun 14,91 persen. Disusul Perdana Bangun Pusak (KONI) melemah 13,18 persen, serta Bank Mega (MEGA) yang turun 12,35 persen.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement