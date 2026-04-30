IHSG Sesi I Melemah 2,46 Persen ke Level 6.926

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup terkoreksi hingga 2,46 persen ke level 6.926 perdagangan sesi pertama, Kamis (30/4/2026).

Diketahui, pada sesi pembukaan di pagi hari, IHSG sumringah di level 7.103. Namun beberapa saat berjalan, IHSG anjlok dan sempat menyentuh level terendah di 6.923.

Hingga siang ini, volume transaksi tercatat mencapai 22,4 miliar lembar saham dengan nilai transaksi sebesar Rp11,2 triliun. Adapun frekuensi perdagangan mencapai 1,5 juta kali transaksi.



Sementara kapitalisasi pasar tercatat berada di kisaran Rp12,3 triliun. Dari keseluruhan saham yang diperdagangkan, sebanyak 103 emiten bergerak menguat, 648 emiten melemah, dan 208 saham lainnya stagnan.

Dari sisi top gainers, DFI Retail Nusantara (HERO) memimpin setelah melonjak 24,74 persen. Posisi berikutnya ditempati Adhi Karya (ADHI) yang naik 21,98 persen, serta Sidomulyo Selaras (SDMU) yang menguat 21,43 persen.

Di sisi lain, saham top losers dipimpin Formosa Ingredient Factory (BOBA) yang turun 14,91 persen. Disusul Perdana Bangun Pusak (KONI) melemah 13,18 persen, serta Bank Mega (MEGA) yang turun 12,35 persen.