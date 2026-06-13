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IHSG Sepekan Meroket 7,3 Persen ke 6.007, Kapitalisasi Pasar Rp10.524 Triliun

Anggie Ariesta , Jurnalis-Sabtu, 13 Juni 2026 |10:17 WIB
IHSG Sepekan Meroket 7,3 Persen ke 6.007, Kapitalisasi Pasar Rp10.524 Triliun
IHSG Sepekan Meroket 7,3 Persen ke 6.007, Kapitalisasi Pasar Rp10.524 Triliun (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) meroket 7,38 persen pada periode perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 8-12 Juni 2026. IHSG menguat ke 6.007,656 dari posisi 5.594,765 pekan lalu.

“Peningkatan tertinggi terjadi pada pergerakan IHSG selama sepekan sebesar 7,38 persen sehingga ditutup pada level 6.007,656 dari posisi 5.594,765 pada pekan lalu,” kata Sekretaris Perusahaan BEI Kautsar Primadi Nurahmad, Sabtu (13/6/2026).

Ditopang oleh penguatan indeks, nilai kapitalisasi pasar BEI naik 7,31 persen menjadi Rp10.524 triliun dari Rp9.807 triliun pada pekan sebelumnya.

Sementara itu, rata-rata frekuensi transaksi mengalami kenaikan sebesar 4,14 persen menjadi 2,51 juta kali transaksi dari posisi pekan sebelumnya sebesar 2,41 juta kali transaksi.

Kemudian, rata-rata volume transaksi meningkat sebesar 7,46 persen menjadi 36,14 miliar lembar saham dari 33,63 billion lembar saham pada pekan lalu.

Sedangkan, rata-rata nilai transaksi mencatatkan perubahan sebesar 7,07 persen menjadi Rp25,06 triliun dari Rp26,97 triliun pada pekan sebelumnya.

Di sisi lain, pergerakan dana investor internasional menunjukkan dinamika tersendiri.

Pada penutupan perdagangan akhir pekan, investor asing mencatatkan nilai beli bersih (net buy) sebesar Rp287,84 miliar. Kendati demikian, sepanjang tahun berjalan di 2026, investor asing masih membukukan nilai jual bersih (net sell) kumulatif sebesar Rp67,344 triliun.

 

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