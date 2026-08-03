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IHSG Hari Ini Menguat ke 6.272 Jelang Data Ekonomi RI

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 03 Agustus 2026 |09:16 WIB
IHSG Hari Ini Menguat ke 6.272 Jelang Data Ekonomi RI
IHSG Hari Ini Menguat ke 6.272 Jelang Data Ekonomi RI (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat 0,59 persen ke level 6.272 pada perdagangan hari ini, Senin (3/8/2026). IHSG menguat jelang pengumuman data pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal II-2026.

Semenit berjalan, IHSG masih melanjutkan penguatan terbatas 0,21 persen ke level 6.249, dengan 318 saham di zona hijau, 161 melemah, dan 484 lainnya stagnan. Transaksi awal menyentuh Rp612 miliar, dengan volume 1,3 miliar lembar saham.

Indeks LQ45 menguat 0,31 persen ke 623, indeks JII menguat 0,53 persen ke 371, indeks MNC36 melemah 0,01 persen ke 270, dan IDX30 menguat 0,19 persen ke 350.

Untuk indeks sektoral yang berada di zona hijau seperti energi, konsumer non siklikal, bahan baku, properti, teknologi, infrastruktur, konsumer siklikal, industri. Sedangkan yang melemah ada sektor keuangan, transportasi, kesehatan.

Tiga saham yang memimpin top gainers antara lain Indo Premier Investment Management, PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk (JKON), dan PT Apollo Global Interactive Tbk (BOGA).

Sedangkan top losersnya dihuni oleh Batavia Prosperindo Aset Manajemen, PT Wira Global Solusi Tbk (WGSH) dan PT Super Energy Tbk (SURE).

(Dani Jumadil Akhir)

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