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IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke Level 6.110

Tangguh Yudha , Jurnalis-Kamis, 30 Juli 2026 |09:25 WIB
IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke Level 6.110
IHSG Hari Ini (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat 0,31 persen ke level 6.110 pada perdagangan Kamis (30/7/2026).

Berdasarkan data perdagangan, volume transaksi pada pembukaan mencapai 231 juta saham dengan nilai transaksi sebesar Rp112 miliar. Frekuensi perdagangan tercatat sebanyak 22 ribu kali, sementara kapitalisasi pasar berada di kisaran Rp10,6 triliun.

Pergerakan saham juga didominasi oleh penguatan. Sebanyak 234 saham tercatat naik, 88 saham melemah, dan 641 saham bergerak stagnan.

Tiga besar top gainers pada pagi hari ini dipimpin oleh Magna Investama Mandiri (MGNA) yang menguat 16,53 persen. Disusul City Retail Developments (NIRO) naik 11,11 persen. Kemudian Global Sukses Digital (DOSS) naik 9,70 persen.

Sementara itu dari sisi top losers ada M Cash Integrasi (MCAS) yang terkoreksi 8,70 persen. Disusul Kobexibdi Tractors (KOBX) melemah 7,10 persen. Selanjutnya Xolare RCR Energy (SOLA) turun 4,81 persen.

 

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