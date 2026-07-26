IHSG Diprediksi Lanjut Koreksi pada Awal Pekan, Ini Rekomendasi Sahamnya

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diperkirakan masih akan melanjutkan tren koreksi pada perdagangan Senin (27/7/2026).

Tim riset MNC Sekuritas mencatat IHSG terkoreksi 1,88 persen ke level 6.196 pada penutupan perdagangan Jumat (24/7/2026). Pelemahan tersebut masih didominasi oleh tekanan jual di pasar.

Secara teknikal, MNC Sekuritas menilai pergerakan IHSG telah berada di bawah level MA60 dan telah mencapai target koreksi minimal. Meski demikian, secara mingguan IHSG masih membukukan penguatan sebesar 0,34 persen.

"Pada timeframe weekly, IHSG menguat tipis 0,34 persen dan disertai dengan adanya tekanan jual. Posisi pergerakan IHSG saat ini kami perkirakan sedang berada pada bagian dari wave iv dari wave (c) dari wave [iv]," tulis MNC Sekuritas dalam riset MNCS Daily Scope.

MNC Sekuritas mengimbau pelaku pasar untuk mencermati area 6.074 hingga 6.146 sebagai rentang koreksi berikutnya. Sementara itu, area penguatan terdekat diperkirakan berada pada kisaran 6.198 hingga 6.222.

Untuk level support IHSG berada di 6.111 dan 6.007. Sementara level resistance diperkirakan berada di area 6.599 dan 6.705. Adapun beberapa saham yang direkomendasikan adalah sebagai berikut: