IHSG Hari Ini Anjlok Nyaris 1 Persen ke 6.130

IHSG Hari Ini Anjlok Nyaris 1 Persen ke 6.130 (Foto: Dokumentasi Okezone)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup anjlok nyaris 1 persen. Pada sesi terakhir perdagangan. IHSG melemah 55,19 poin atau turun 0,89 persen ke level 6.130.

Pada penutupan perdagangan, Selasa (28/7/2026), terdapat 281 saham menguat, 380 saham melemah dan 304 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp10,8 triliun dari 25 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 turun 0,74 persen ke 608, indeks JII turun 1,44 persen 364, indeks IDX30 turun 0,80 persen 342 dan indeks MNC36 turun 1,07 persen 264.

Kemudian indeks sektoral mayoritas berada di zona merah yaitu energi, bahan baku, infrastruktur, properti, transportasi, keuangan, industri dan teknologi, konsumer siklikal, kesehatan. Sedangkan yang menguat hanya sektor konsumer non siklikal.

Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu PT Kobexindo Tractors Tbk (KOBX) naik 33,78 persen ke Rp198, PT Alakasa Industrindo Tbk (ALKA) naik 24,73 persen ke Rp1.715, dan saham PT Dwi Guna Laksana Tbk (DWGL) naik 24,35 persen ke Rp285.

Adapun saham-saham yang masuk top losers antara lain, PT Maha Properti Indonesia Tbk (MPRO) turun 14,90 persen ke Rp12.275, PT Puri Sentul Permai Tbk (KDTN) turun 14,89 persen ke Rp320, dan Ciptadana Asset Management turun 13,85 persen di Rp56.

(Dani Jumadil Akhir)

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