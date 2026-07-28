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IHSG Balik Menguat Usai Dibuka Melemah, Naik ke Level 6.197

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 28 Juli 2026 |09:21 WIB
IHSG Balik Menguat Usai Dibuka Melemah, Naik ke Level 6.197
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka melemah pada perdagangan hari ini. (Foto: Okezone.com/Freepik)
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JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka melemah pada perdagangan hari ini. IHSG turun 0,17 persen ke level 6.175.

Semenit setelah perdagangan dimulai, Selasa (28/7/2026), IHSG berbalik arah menguat dengan naik 0,19 persen ke level 6.197. Sebanyak 259 saham berada di zona hijau, 171 saham melemah, dan 535 saham lainnya stagnan. Transaksi awal menyentuh Rp340 miliar dengan volume 810 juta lembar saham.

Indeks LQ45 menguat 0,01 persen ke level 612, indeks JII menguat 0,11 persen ke level 370, indeks MNC36 menguat 0,01 persen ke level 267, dan IDX30 menguat 0,06 persen ke level 345.

Untuk indeks sektoral, mayoritas berada di zona hijau, seperti sektor energi, konsumer non-siklikal, keuangan, transportasi, properti, industri, dan teknologi. Sementara itu, sektor yang melemah hanya konsumer siklikal, infrastruktur, bahan baku, dan kesehatan.

Tiga saham yang memimpin top gainers antara lain PT Indo Premier Investment Management, PT Digital Mediatama Maxima Tbk (DMMX), dan PT Alakasa Industrindo Tbk (ALKA).

Sementara itu, top losers dihuni oleh PT Lancartama Sejati Tbk (TAMA), PT Olympus Strategic Indonesia Tbk (NATO), dan PT Trimuda Nuansa Citra Tbk (TNCA).

(Feby Novalius)

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