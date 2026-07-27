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IHSG Dibuka Lesu ke Level 6.180 Usai Perry Warjiyo Mundur

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 27 Juli 2026 |09:17 WIB
IHSG Dibuka Lesu ke Level 6.180 Usai Perry Warjiyo Mundur
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka merosot usai pengumuman Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengundurkan diri. (Foto: Okezone.com/Aldhi Chandra)
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JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka merosot usai pengumuman Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengundurkan diri. IHSG pagi ini turun 0,34 persen ke level 6.180.

Mayoritas indeks juga mengalami pelemahan, di antaranya LQ45 turun 0,57 persen ke 611,314. IDXLQ45LCL turun 0,67 persen ke 88,549. IDX30 turun 0,64 persen ke 343,786 dan IDX80 turun 0,61 persen ke 91,961.

Untuk indeks sektoral, mayoritas berada di zona merah seperti energi, konsumer nonsiklikal, keuangan, bahan baku, infrastruktur, transportasi, dan properti. Sementara itu, sektor yang menguat hanya konsumer siklikal dan teknologi.

Tiga saham yang memimpin top gainers antara lain PT Prasidha Aneka Niaga Tbk (PSDN), PT Digital Mediatama Maxima Tbk (DMMX), dan PT Jaya Trishindo Tbk (HELI).

Sementara itu, top losers dihuni oleh Batavia Prosperindo Aset Manajemen (XBLQ), Indo Premier Investment Management (XIFE), dan Ciptadana Asset Management (XCIS).

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