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Perry Warjiyo Mundur dari BI, Istana: Ada Alasan Pribadi

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 27 Juli 2026 |08:52 WIB
Perry Warjiyo Mundur dari BI, Istana: Ada Alasan Pribadi
Mensesneg Prasetyo Hadi mengungkapkan alasan Perry Warjiyo mengundurkan diri sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI). (Foto :Okezone.com/BI)
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JAKARTA - Mensesneg Prasetyo Hadi mengungkapkan alasan Perry Warjiyo mengundurkan diri sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI).

“Ada alasan pribadi dan tentu kita menghormati ya,” kata Prasetyo Hadi kepada wartawan, Senin (27/7/2026).

Prasetyo tidak menjelaskan secara detail apa yang dimaksud dengan alasan pribadi tersebut. Namun, ia menegaskan masalah kesehatan maupun tekanan dari berbagai pihak bukan menjadi alasan Perry meninggalkan posisi yang telah dijabat selama sewindu tersebut.

“Tidak ada, tidak ada. Dalam suratnya hanya menyatakan mengajukan permohonan pengunduran diri oleh karena alasan pribadi,” ujarnya.

Sebelumnya, Mensesneg Prasetyo Hadi mengatakan pengunduran diri tersebut diserahkan Perry Warjiyo pada Minggu (26/7/2026).

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