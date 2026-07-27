Perry Warjiyo Mundur sebagai Gubernur BI, Ini Jejak Kariernya

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo memutuskan mengundurkan diri hari ini. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo memutuskan mengundurkan diri hari ini. Surat pengunduran diri tersebut telah diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto pada Minggu, 26 Juli 2026.

Mengutip data Bank Indonesia, Senin (27/7/2026), Perry Warjiyo lahir di Sukoharjo pada 1959. Setelah menempuh pendidikan di Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta pada 1982, Perry Warjiyo melanjutkan pendidikan di Iowa State University hingga meraih gelar master pada 1989 dan gelar Ph.D. pada 1991.

Perry Warjiyo menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2018-2023 dan kemudian kembali ditetapkan sebagai Gubernur Bank Indonesia untuk periode 2023-2028. Sebelum menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo menjabat sebagai Deputi Gubernur BI periode 2013-2018.

Dalam kurun waktu 2009-2013, Perry Warjiyo juga menjabat sebagai Asisten Gubernur untuk kebijakan moneter, makroprudensial, dan internasional, serta Direktur Eksekutif Departemen Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter Bank Indonesia.

Sebelum kembali ke Bank Indonesia pada 2009, Perry Warjiyo menduduki posisi penting selama dua tahun sebagai Direktur Eksekutif di International Monetary Fund (IMF), mewakili 13 negara anggota yang tergabung dalam South-East Asia Voting Group pada 2007-2009.