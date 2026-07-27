IHSG Hari Ini Ditutup Melemah ke 6.185 Usai Pengumuman Gubernur BI Mundur

IHSG Hari Ini Ditutup Melemah ke 6.185 Usai Pengumuman Gubernur BI Mundur (Foto: Okezone)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah 10,65 poin atau turun 0,17 persen ke level 6.185 pada sesi terakhir perdagangan hari ini. Pelemahan IHSG usai pengumuman Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mundur.

Pada penutupan perdagangan, Senin (27/7/2026), terdapat 318 saham menguat, 360 saham melemah dan 287 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp12,1 triliun dari 25,9 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 turun 0,36 persen ke 612, indeks JII turun 0,58 persen 369, indeks IDX30 turun 0,32 persen 344 dan indeks MNC36 turun 0,36 persen 267.

Kemudian indeks sektoral mayoritas berada di zona merah yaitu energi, bahan baku, infrastruktur, properti, transportasi, konsumer non siklikal, konsumer siklikal, kesehatan. Sedangkan yang menguat ada sektor keuangan, industri dan teknologi.

Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu PT Digital Mediatama Maxima Tbk (DMMX) naik 35 persen ke Rp216, PT Saranacentral Bajatama Tbk (BAJA) naik 34,55 persen ke Rp222, dan saham PT Mega Perintis Tbk (ZONE) naik 24,75 persen ke Rp630.

Adapun saham-saham yang masuk top losers antara lain, Sinarmas Asset Management turun 15 persen ke Rp510, PT Puri Sentul Permai Tbk (KDTN) turun 14,55 persen ke Rp376, dan PT Arkora Hydro Tbk (ARKO) turun 10,09 persen di Rp5.125.



(Dani Jumadil Akhir)

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