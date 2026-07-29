IHSG Dibuka Menguat 0,17% ke Level 6.141

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat 0,17 persen di level 6.141 pada sesi pembukaan perdagangan, Rabu (29/7/2026).

Pada pembukaan ini volume perdagangan tercatat di 247 juta saham dengan nilai transaksi Rp109 miliar. Adapun frekuensi yang terjadi sebanyak 24,78 ribu kali.

Dari sisi market cap atau kalitalisasi pasar tercatat di angka Rp10,7 triliun. Sebanyak 212 saham mengalami kenaikan dan 85 saham mengalami penurunan, 668 saham lainnya stagnan.

Tiga besar top gainers pada pagi hari ini dipimpin oleh Mega Perintis (ZONE) yang menguat 17,65 persen. Disusul Fortune Indonesia (FORU) naik 15,89 persen. Kemudian Alkindo Naratama (ALDO) naik 8,09 persen.

Sementara itu dari sisi top losers ada Puri Sentul Permai (KDTN) yang terkoreksi 12,50 persen. Disusul Cerestar Indonesia (TRGU) melemah 4,27 persen. Selanjutnya Tunas Alfin (TALF) turun 4,13 persen.

Dari sisi sektoral, sektor energi mengalami penguatan sebesar 0,40 persen. Kemudian sektor non siklikal naik 0,18 persen dan sektor siklikal naik 0,05 persen.