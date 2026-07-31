IHSG Ditutup Menguat ke 6.236 di Akhir Juli 2026, Saham IATA Meroket

IHSG Ditutup Menguat ke 6.236 di Akhir Juli 2026, Saham IATA Meroket (Foto: Okezone)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat 49,77 poin atau naik 0,80 persen ke level 6.236 pada sesi terakhir perdagangan di akhir Juli 2026.

Pada penutupan perdagangan, Jumat (31/7/2026), terdapat 455 saham menguat, 205 saham melemah dan 303 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp18 triliun dari 31,3 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 naik 0,39 persen ke 621, indeks JII menguat 0,39 persen ke 370, indeks IDX30 naik 0,34 persen 349 dan indeks MNC36 naik 0,33 persen ke 270.

Kemudian indeks sektoral kompak berada di zona hijau yaitu infrastruktur, properti, bahan baku, transportasi, teknologi, energi, konsumer non siklikal, keuangan, industri, kesehatan. Sedangkan yang melemah hanya konsumer siklikal.

Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu PT Karya Pacific Energy Tbk (IATA) naik 33,33 persen ke Rp76, PT Prime Agri Resources Tbk (SGRO) naik 24,85 persen ke Rp4.070, dan saham PT Tunas Alfin Tbk (TALF) naik 24,56 persen ke Rp710.

Adapun saham-saham yang masuk top losers antara lain, PT Destinasi Tirta Nusantara Tbk (PDES) turun 9,66 persen ke Rp374, PT Akasha Wira International Tbk (ADES) turun 8,72 persen ke Rp34.000 dan PT Habco Trans Maritima Tbk (HATM) turun 8,62 persen di Rp530.

(Dani Jumadil Akhir)

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