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10 Saham Penghuni Top Losers, dari DPUM hingga RDTX

Anggie Ariesta , Jurnalis-Sabtu, 13 Juni 2026 |14:23 WIB
10 Saham Penghuni Top Losers, dari DPUM hingga RDTX
10 Saham Penghuni Top Losers, dari DPUM hingga RDTX (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat 10 saham dengan penurunan terbesar pada peridoe perdagangan 8-12 Juni 2026. 10 saham ini masuk penghuni top losers.

Deretan emiten dari berbagai sektor mengalami tekanan jual yang signifikan, berbeda dengan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang naik 7,38 persen ke level 6.007,656.

Peringkat pertama ‘top 10 losers’ ditempati oleh saham PT Dua Putra Utama Makmur Tbk (DPUM), terjun bebas sebesar 34,09 persen. Harga sahamnya anjlok dari Rp176 menjadi Rp116 per saham.

Untuk saham dengan pelemahan terbatas adalah PT Roda Vivatex Tbk (RDTX) yang menyusut 13,98 persen ke Rp14.300 dari posisi pekan sebelumnya di Rp16.625.

Berdasarkan statistik BEI, Sabtu (13/6/2026), berikut adalah deretan 10 saham penghuni top losers sepekan:

 

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