IHSG Hari Ini Dibuka Menguat Tipis ke 7.103 pada Akhir April 2026

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat tipis 2,03 poin atau 0,03 persen ke level 7.103,26 pada perdagangan hari ini, Kamis (30/4/2026).

Semenit berjalan, IHSG berbalik arah dengan pelemahan 0,43 persen ke 7.070, dengan 235 saham di zona hijau, 256 melemah, dan 468 lainnya stagnan. Transaksi awal menyentuh Rp845 miliar, dengan volume 2,2 miliar lembar saham.

Indeks LQ45 melemah 0,50 persen ke 680, indeks JII melemah 0,52 persen ke 468, indeks MNC36 melemah 0,65 persen ke 295, dan IDX30 melemah 0,55 persen ke 377.

Untuk indeks sektoral kompak berada di zona hijau seperti energi, konsumer siklikal, konsumer non siklikal, industri, infrastruktur, transportasi, keuangan, bahan baku. Sedangkan hanya properti, teknologi dan kesehatan yang menguat.

Tiga saham yang memimpin top gainers antara lain PT Indo Premier Investment Management Tbk (XIML), PT Pinnacle Persada Investama Tbk (XPDV), dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk (LCKM).

Sedangkan top losersnya dihuni oleh PT Bank Mega Tbk (MEGA), PT Formosa Ingridient Factory Tbk (BOBA), dan PT Perdana Bangun Pusaka Tbk (KONI).



(Dani Jumadil Akhir)

Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.