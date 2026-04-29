IHSG Hari Ini Ditutup Menguat ke 0,41 Persen ke Level 7.101

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabung (IHSG) ditutup menguat 0,41 persen atau 28.84 poin ke level 7.101 perdagangan Rabu (29/4/2026).

Pergerakan grafik intraday menggambarkan dinamika yang cukup menarik. Indeks membuka sesi dengan kuat dan sempat melonjak ke puncak harian di 7.126,06 pada kisaran pukul 09.00 hingga 10.00. Namun setelah itu terjadi tekanan jual yang mendorong indeks turun cukup dalam hingga menyentuh titik terendah di 7.063,99 sekitar pukul 11.00 WIB.

Sepanjang sesi siang hingga sore, indeks bergerak sideways dalam rentang sempit sebelum akhirnya kembali merangkak naik menjelang penutupan dan berakhir di sekitar 7.100. Pola seperti ini mencerminkan adanya profit taking di awal sesi namun diimbangi oleh akumulasi bertahap di sesi selanjutnya.

Aktivitas perdagangan di akhir hari jauh lebih ramai dibandingkan data pagi. Volume transaksi mencapai 40,98 miliar lembar saham dengan nilai transaksi sebesar Rp16,99 triliun, dan frekuensi mencapai 2,413 juta kali.

Kapitalisasi pasar tumbuh ke Rp 12.638 triliun. Dari sisi breadth, 399 saham naik, 297 saham turun, dan 263 saham tidak berubah.

Adapun saham yang menguat pada sore hari ini yaitu, INOV milik Inocycle Technology Group Tbk tampil sebagai yang paling fenomenal dengan lonjakan 34,68 persen ke harga 167. Tepat di bawahnya, TOOL dari Rohartindo Nusantara Luas Tbk juga mencatat kenaikan yang nyaris sama besarnya, yakni 34,29 persen ke harga 94.

KONI dari Perdana Bangun Pusaka Tbk melanjutkan rally-nya dari sesi pagi, di penutupan harganya telah naik lagi ke 2.960 dengan kenaikan kumulatif 24,89 persen.