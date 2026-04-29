IHSG Sesi I Menguat di Level 7.096

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat 0,34 persen ke level 7.096 pada penutupan perdagangan sesi pertama Rabu (29/4/2026).

Diketahui, pada sesi pagi, IHSG juga dibuka sumringah di level 7.096. Sepanjang perdagangan hingga siang, indeks sempat menyentuh level tertinggi di 7.115 dan juga menyentuh level terendah di 7.087.

Hingga siang ini, volume transaksi tercatat mencapai 8 miliar lembar saham dengan nilai transaksi sebesar Rp2,2 triliun. Adapun frekuensi perdagangan mencapai 320 ribu kali transaksi.

Sementara kapitalisasi pasar tercatat berada di kisaran Rp12,5 triliun. Dari keseluruhan saham yang diperdagangkan, sebanyak 310 emiten bergerak menguat, 270 emiten melemah, dan 379 saham lainnya stagnan.

Dari sisi top gainers, Inocycle Technology Group (INOV) memimpin setelah melonjak 30,65 persen. Posisi berikutnya ditempati Rohartindo Nusantara Luas (TOOL) yang naik 28,57 persen, serta Gunawan Dianjaya Steel (GDST) yang menguat 27,18 persen.

Di sisi lain, saham top losers dipimpin Sentral Mitra Informatika (LUCK) yang turun 14,89 persen. Disusul Langgeng Makmur Industri (LMPI) melemah 14,85 persen, serta Insight Investments Management (XILV) yang turun 13,56 persen.

Secara sektoral, sektor energi melemah 0,01 persen, begitu pula sektor siklikal turun 0,02 persen. Sementara itu sektor non siklikal menguat hingga1,08 persen.