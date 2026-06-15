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IHSG Sesi I Menguat ke 5,03 Persen ke 6.309, Transaksi Rp17,1 Triliun

Tangguh Yudha , Jurnalis-Senin, 15 Juni 2026 |13:21 WIB
IHSG Sesi I Menguat ke 5,03 Persen ke 6.309, Transaksi Rp17,1 Triliun
IHSG Sesi I Menguat ke 5,03 Persen ke 6.309, Transaksi Rp17,1 Triliun (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat 302,08 poin atau 5,03 persen ke 6.309 pada penutupan perdagangan sesi I.

Sepanjang perdagangan, Senin (15/6/2026), IHSG sempat menyentuh level tertinggi di 6.313, kemudian sempat juga terjun ke level terendah di 6.118.

Hingga saat ini, volume transaksi mencapai 30,33 miliar lembar saham dengan nilai transaksi sebesar Rp17,1 triliun. Frekuensi perdagangan tercatat sebanyak 1,8 juta kali transaksi.

Sementara kapitalisasi pasar tercatat berada di kisaran Rp11 triliun. Dari keseluruhan saham yang diperdagangkan, sebanyak 690 emiten bergerak menguat, 92 emiten melemah, dan 177 saham lainnya stagnan.

Dari sisi tiga besar top gainers, Magna Investama Mandiri (MGNA) memimpin setelah melonjak 29,87 persen. Posisi berikutnya ditempati Bukaka Teknik Utama (BUKK) yang naik 24,88 persen, serta Trimitra Prawara Goldland (ATAP) yang menguat 24,83 persen.

Di sisi lain, tiga saham top losers dipimpin Hoffmen Cleanindo (KING) yang turun 10,00 persen. Disusul Black Diamond Resources (COAL) melemah 8,82 persen, serta Shield On Service (SOSS) yang turun 8,39 persen.

 

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