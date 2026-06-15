IHSG Dibuka Menguat ke 6.118, Investor Makin Percaya Diri

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini dibuka menguat 1,85 persen ke level 6.118. (Foto :Okezone.com/Aldhi Chandra)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini dibuka menguat 1,85 persen ke level 6.118.

Semenit setelah perdagangan berjalan, Senin (15/6/2026), IHSG melanjutkan penguatan sebesar 2,83 persen ke level 6.177, dengan 515 saham di zona hijau, 71 melemah, dan 373 lainnya stagnan. Transaksi awal menyentuh Rp1,4 triliun dengan volume 2,02 miliar lembar saham.

Danantara Indonesia menilai penguatan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menjadi sinyal positif meningkatnya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian nasional. Optimisme pasar tersebut mencerminkan keyakinan investor terhadap kuatnya fundamental ekonomi Indonesia serta kinerja perusahaan-perusahaan nasional.

Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia sekaligus Kepala BP BUMN, Dony Oskaria, mengatakan apresiasi pasar modal menjadi bukti bahwa investor semakin melihat potensi jangka panjang Indonesia berdasarkan kondisi fundamental yang solid.

“Kita tentu berterima kasih kepada seluruh investor yang menunjukkan kepercayaan terhadap fundamental ekonomi kita maupun fundamental perusahaan-perusahaan Indonesia. Kinerja yang baik tersebut membuat IHSG menguat cukup signifikan, termasuk rupiah yang juga menunjukkan penguatan,” ujar Dony.