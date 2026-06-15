Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Dibuka Menguat ke 6.118, Investor Makin Percaya Diri

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 15 Juni 2026 |09:25 WIB
IHSG Dibuka Menguat ke 6.118, Investor Makin Percaya Diri
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini dibuka menguat 1,85 persen ke level 6.118. (Foto :Okezone.com/Aldhi Chandra)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini dibuka menguat 1,85 persen ke level 6.118.

Semenit setelah perdagangan berjalan, Senin (15/6/2026), IHSG melanjutkan penguatan sebesar 2,83 persen ke level 6.177, dengan 515 saham di zona hijau, 71 melemah, dan 373 lainnya stagnan. Transaksi awal menyentuh Rp1,4 triliun dengan volume 2,02 miliar lembar saham.

Danantara Indonesia menilai penguatan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menjadi sinyal positif meningkatnya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian nasional. Optimisme pasar tersebut mencerminkan keyakinan investor terhadap kuatnya fundamental ekonomi Indonesia serta kinerja perusahaan-perusahaan nasional.

Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia sekaligus Kepala BP BUMN, Dony Oskaria, mengatakan apresiasi pasar modal menjadi bukti bahwa investor semakin melihat potensi jangka panjang Indonesia berdasarkan kondisi fundamental yang solid.

“Kita tentu berterima kasih kepada seluruh investor yang menunjukkan kepercayaan terhadap fundamental ekonomi kita maupun fundamental perusahaan-perusahaan Indonesia. Kinerja yang baik tersebut membuat IHSG menguat cukup signifikan, termasuk rupiah yang juga menunjukkan penguatan,” ujar Dony.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/15/278/3224562//ihsg-xfQu_large.jpg
IHSG Pekan Ini Diproyeksi Menguat Terbatas, Ini Sentimennya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/13/278/3224309//saham-SPfC_large.jpg
10 Saham Penghuni Top Losers, dari DPUM hingga RDTX
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/13/278/3224300//ihsg-jFbB_large.jpg
Daftar 10 Saham Paling Cuan Sepekan, FORU Melesat 132 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/13/278/3224270//ihsg-L2MC_large.jpg
IHSG Sepekan Meroket 7,3 Persen ke 6.007, Kapitalisasi Pasar Rp10.524 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/12/278/3224190//dony_oskaria-t1mr_large.jpg
IHSG Rebound ke Level 6.000, Dony Oskaria: Investor Menaruh Kepercayaan pada Pasar Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/12/278/3224174//ihsg-WRvo_large.jpg
IHSG Melesat 121 Poin, Ditutup di Level 6.007
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement